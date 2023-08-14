Эксперт назвал два неожиданных способа избавить рынок от палёного алкоголя

В России следует легализовать продажу алкоголя дистанционно и ночью, что поможет жёстко контролировать рынок и вытеснить с него мошенников. Так считает директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, с которым побеседовал журналист проекта SHOT ПРОВЕРКА.

"Считаю дикостью, что у нас существует данный запрет. В большинстве стран, в том числе в странах Таможенного союза, разрешены онлайн-продажи легального алкоголя. Кроме того, было доказано, что онлайн-продажи во всех отношениях более безопасны, чем офлайн-продажи", — объяснил он.

По его словам, если детально прописать систему контроля, то резко уменьшится число смертей от палёных напитков. Сейчас штраф за продажу алкоголя в Сети или ночью доходит до 300 тысяч рублей с конфискацией у продавца товара.

Полный текст расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА о работе подпольных торговцев алкоголем читайте по этой ссылке.