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14 августа, 11:15

Эксперт назвал два неожиданных способа избавить рынок от палёного алкоголя

Эксперт Черниговский предложил узаконить торговлю алкоголем в Сети и ночью

В России следует легализовать продажу алкоголя дистанционно и ночью, что поможет жёстко контролировать рынок и вытеснить с него мошенников. Так считает директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, с которым побеседовал журналист проекта SHOT ПРОВЕРКА.

"Считаю дикостью, что у нас существует данный запрет. В большинстве стран, в том числе в странах Таможенного союза, разрешены онлайн-продажи легального алкоголя. Кроме того, было доказано, что онлайн-продажи во всех отношениях более безопасны, чем офлайн-продажи", объяснил он.

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Смерть под уникальным кодом: Раскрыта хитрость торговцев палёным алкоголем по обходу "Антиконтрафакта"

По его словам, если детально прописать систему контроля, то резко уменьшится число смертей от палёных напитков. Сейчас штраф за продажу алкоголя в Сети или ночью доходит до 300 тысяч рублей с конфискацией у продавца товара.

Полный текст расследования проекта SHOT ПРОВЕРКА о работе подпольных торговцев алкоголем читайте по этой ссылке.

Россиянам раскрыли, как определить качество водки по бутылке и цвету пламени

Россиянам раскрыли, как определить качество водки по бутылке и цвету пламени

Ранее Лайф писал, что в Тюмени женщина и двое мужчин насмерть отравились водкой. Они употребляли алкоголь с этикетками разных брендов. При этом акцизных марок там не было.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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