Смерть под уникальным кодом: Раскрыта хитрость торговцев палёным алкоголем по обходу "Антиконтрафакта"

Российские онлайн-торговцы подпольным алкоголем научились обходить приложение "Антиконтрафакт", которое помогает идентифицировать производителя по уникальному коду. Об этом рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин проекту "SHOT Проверка".

По словам эксперта, в таком теневом алкоголе настоящей может оказаться только бутылка. Недобросовестные бизнесмены — бутлегеры — дёшево скупают в барах или через посредников уже использованные ёмкости под спиртные напитки с сохранившимися этикетками, которые и считывает система "Антиконтрафакт". Но на самом деле внутри может оказаться смертельно опасное пойло, предупредил Шапкин.

"Был такой случай в Самаре. Там задержали одного такого бутлегера с поличным. Он ездил по ресторанам и клубам и скупал пустые ёмкости у барменов, заполнял непонятно чем и продавал. У него изъяли партию из двух с половиной тысяч бутылок, готовых к реализации", — добавил он.

Полный текст журналистского расследования о том, как ночная подпольная продажа алкоголя через Интернет убивает людей, читайте по ссылке.