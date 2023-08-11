Ни глотка: Врач объяснил, почему беременным категорически нельзя спиртное
Нарколог Холдин: Даже глоток алкоголя чреват для беременной выкидышем
Даже глоток алкоголя может повлиять на здоровье беременной и её будущего ребёнка. Спиртное губительно для яйцеклетки, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
"Беременной женщине нельзя даже глотка спиртного, так как даже совсем небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребёнка", — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
На первых этапах беременности яйцеклетка зависима от внешних факторов, а алкоголь может и вовсе её убить. Как объяснил нарколог, спиртное повышает тонус матки, даже есть вероятность выкидыша. Ещё употребление будущей мамой таких напитков способствует развитию психических и физических отклонений у ребёнка на стадии его развития. По словам Холдина, медсообщество единогласно уверенно во вреде алкоголя для беременных и в том, что безопасной дозы не существует.
Ранее врач Виктория Фисюк объяснила, что авиаперелёты лучше планировать на второй триместр беременности. Как правило, на этом сроке признаки токсикоза уже проходят, женщина чувствует себя лучше и сможет легко перенести перелёт. Но перед планированием отпуска стоит проконсультироваться с врачом.
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