Ни глотка: Врач объяснил, почему беременным категорически нельзя спиртное

Даже глоток алкоголя может повлиять на здоровье беременной и её будущего ребёнка. Спиртное губительно для яйцеклетки, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Беременной женщине нельзя даже глотка спиртного, так как даже совсем небольшая доза алкоголя способна повлиять на течение беременности и ребёнка", — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

На первых этапах беременности яйцеклетка зависима от внешних факторов, а алкоголь может и вовсе её убить. Как объяснил нарколог, спиртное повышает тонус матки, даже есть вероятность выкидыша. Ещё употребление будущей мамой таких напитков способствует развитию психических и физических отклонений у ребёнка на стадии его развития. По словам Холдина, медсообщество единогласно уверенно во вреде алкоголя для беременных и в том, что безопасной дозы не существует.