Россиянам раскрыли, как определить качество водки по бутылке и цвету пламени

Россияне знают, что качественная водка должна быть прозрачной и без посторонних запахов. Однако есть ещё несколько важных секретов, как не купить палёнку. О них в беседе с NEWS.ru рассказал хирург Александр Умнов.

Во-первых, по словам медика, в хорошей водке никогда нет каких-либо пузырьков, она не замерзает при температуре до минус 20 градусов и горит голубым пламенем. Во-вторых, стоит обратить внимание на крышку. У неё должно быть предохранительное кольцо, а сам колпачок не должен прокручиваться. Также следует заострить внимание на этикетке. На контрафакте она, как правило, наклеена криво, также часто нет даты изготовления.

"Исключает контрафакт наличие акцизной марки, так как изготовление подобных марок очень дорого", — добавил Умнов.

Также врач посоветовал скачать приложение для смартфона, которое считывает информацию о напитке с акцизной марки или QR-кода на чеке.