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10 августа, 11:01

Врач на примере 102-летней пьющей и верующей американки высказалась о пользе и вреде алкоголя

Психотерапевт Макушкина: При умеренных дозах алкоголь может продлевать жизнь

Алкоголь при злоупотреблении им ведёт к страшной зависимости и целому букету проблем со здоровьем, но, если знать меру, он может оказать обратный эффект. Об этом заявила психотерапевт, коуч и сексолог Ксения Макушкина. Что имеет в виду, она объяснила на примере 102-летней американки, которая назвала секретом долгой жизни спиртное и веру в Бога.

"В умеренных дозах алкоголь несильно вредит здоровью, если нет каких-то серьёзных болезней, зато способствует выработке нейромедиатора дофамина. То же самое относится к курению, сладкому", — отметила она.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" Макушкина пояснила, что дофамин отвечает за любопытство, душевный подъём и желание жить. А организм человека устроен таким образом, что при ощущении смысла жизни все биопроцессы в нём способствуют выздоровлению и обновлению клеток. Что же касается веры, то главное — её искренность.

"Концепция Бога и что он поможет и защитит просто представляется большинству людей наиболее реальной, чтобы в неё верить", — добавила Макушкина.

У долгожителей нашли общие особенности биографии

У долгожителей нашли общие особенности биографии

А ранее 105-летняя британка Элси Олкок назвала секретом долголетия "не сидеть без дела". Она сама по-прежнему активна и до последнего времени даже вязала, но сейчас пришлось сделать перерыв из-за артрита.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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