Регион

Уведомления отключены

22 августа, 09:41

Россиян предупредили о подорожании импортного шампанского к Новому году

ЦИФРРА: Вина и шампанское из Европы могут подорожать к Новому году на 50%

Поставляемые из Европы вина и шампанское могут подорожать к Новому году сразу вполовину. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Одной из причин он назвал увеличение пошлин на вина из таких стран, как Франция, Италия, Испания, Португалия.

"В ближайшие месяцы обычные и игристые вина из Европы, которые стоят сегодня 400–600 рублей, могут подорожать на 200–250 рублей. Это подорожание может случиться в сентябре, но, скорее всего, произойдёт в октябре – ноябре", — пояснил Дробиз.

Впрочем, в интервью NEWS.ru он отметил, что импортёры и розничные продавцы ещё могут подождать с поднятием цен, так как на складах есть запасы алкоголя. Как считает Дробиз, это будет зависеть "от совести" участников рынка.

А с 1 января начнёт дорожать алкоголь нижнего ценового сегмента, считает он и объясняет это ростом ставок акцизов и минимальных розничных цен. Что касается остального алкоголя, эти спиртные напитки могут подорожать в феврале.

ФАС начал проверку из-за подорожания куриного мяса

ФАС начал проверку из-за подорожания куриного мяса

Как сообщал Лайф, ранее в России была зафиксирована самая низкая продовольственная инфляция в Европе. Самые высокие показатели — в Венгрии (29,3%) и Сербии (22,1%).

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров