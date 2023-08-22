Россиян предупредили о подорожании импортного шампанского к Новому году

Поставляемые из Европы вина и шампанское могут подорожать к Новому году сразу вполовину. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Одной из причин он назвал увеличение пошлин на вина из таких стран, как Франция, Италия, Испания, Португалия.

"В ближайшие месяцы обычные и игристые вина из Европы, которые стоят сегодня 400–600 рублей, могут подорожать на 200–250 рублей. Это подорожание может случиться в сентябре, но, скорее всего, произойдёт в октябре – ноябре", — пояснил Дробиз.

Впрочем, в интервью NEWS.ru он отметил, что импортёры и розничные продавцы ещё могут подождать с поднятием цен, так как на складах есть запасы алкоголя. Как считает Дробиз, это будет зависеть "от совести" участников рынка.

А с 1 января начнёт дорожать алкоголь нижнего ценового сегмента, считает он и объясняет это ростом ставок акцизов и минимальных розничных цен. Что касается остального алкоголя, эти спиртные напитки могут подорожать в феврале.