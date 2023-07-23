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23 июля, 06:44

В России в июне зафиксирована самая низкая продовольственная инфляция в Европе

В июне в России годовая продовольственная инфляция составила 0,08%. Как пишет РИА "Новости", этот показатель оказался самым низким среди всех стран Европы. Эксперты анализировали данные национальных статистических служб 40 европейских государств, которые по состоянию на середину июля 2023 года раскрыли информацию за июнь.

Указывается, что весной в РФ была годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки. Её зафиксировали впервые с апреля 2018 года, а в мае она достигла рекордных 1,12%.

Самые высокие показатели продовольственной инфляции в июне зафиксированы в Венгрии (29,3%) и Сербии (22,1%). Также неблагоприятная ситуация сложилась в Эстонии (19,5%), Словакии (18,9%) и Румынии (17,9%). Показатели ниже 10%, кроме РФ, зафиксированы в Белоруссии (3,6%), Швейцарии (5,1%), Португалии (8,6%), Дании (8,8%) и Финляндии (9,2%).

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Напомним, о том, что у России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции, ранее заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, с января по начало июля показатель составил 2,9%.

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Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Светлана Оперук
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