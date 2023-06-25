Россия в мае стала единственной в Европе страной, где подешевели продукты

В мае 2023 года Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились на 1,12% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои расчёты.

До этого месяца годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки отмечалась в нашей стране в июне 2018-го (0,42%) и в апреле 2023-го (0,22%). Нынешняя же ситуация может быть связана с переориентацией логистических путей и расширением расчётов в национальных валютах, а также с рекордным урожаем зерновых и масличных. Такое объяснение дал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков.

Кроме того, самая высокая продовольственная инфляция сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться. В результате она упала с 39 до 34%. Отмечены и другие страны, где годовые темпы роста цен выше 20%. Так, в Сербии зафиксировано 23,2%, Словакии — 21,7%, Эстонии — 20,4%, а на Украине — 20,1%. Если говорить про страны, где темпы роста оказались на уровне ниже 10%, то это Португалия (9,4%), Кипр (8,4%), Швейцария (5,3%) и Белоруссия (4,4%). По словам Вострикова, инфляция в Европе стала следствием роста ставки европейского ЦБ и высоких цен на энергоносители.