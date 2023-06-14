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Опубликовано 14 июня 2023, 10:05

Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России

Вице-премьер Абрамченко: Продуктовая дефляция продолжится летом и в сентябре

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ожидает продолжения продуктовой дефляции летом и в сентябре 2023 года. Об этом она рассказала журналистам в рамках Петербургского международного форума.

Абрамченко отметила, что российское правительство беспрерывно следит и еженедельно изучает ситуацию с ценами на продовольствие и "научено опытом пандемии" коронавируса. Причём, по словам чиновницы, прогнозы крайне положительные.

"Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", — приводит её слова РИА "Новости".

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о товарах, которые значительно подешевеют этим летом. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, точно можно ждать спада цен на овощи, фрукты, молочную продукцию, электронику и автомобили б/у.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Анна Исакова

Николь Вербер
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