Россиянам назвали товары, которые значительно подешевеют этим летом

Этим летом в России снизятся цены на овощи, фрукты, молочную продукцию, электронику и подержанные автомобили. Об этом сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В ближайшие три месяца можно ожидать снижения стоимости сезонных продуктов, среди которых овощи, фрукты, зерновые культуры, крупы, плодоовощная и молочная продукция. Также подешеветь могут те товары, которые показали значительный рост стоимости во второй половине прошлого года", — сказал Чернов в интервью порталу Ura.ru.

Уменьшения цен следует ожидать не только на продукты, но и на электронику, ПК, смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, автомобили, особенно б/у. По мнению Чернова, также улучшится и финансовое положение россиян за счёт роста доходов с начала текущего года.