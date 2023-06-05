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5 июня, 03:21

Россиянам для экономии посоветовали варить кофе и готовить еду дома

Финансист Сабитова советует варить кофе и готовить еду дома, чтобы экономить

Достичь результатов в экономии возможно, даже если просто поменять тактику постоянных трат. В первую очередь финансовый аналитик Ольга Сабитова посоветовала завести таблицу расходов, чтобы их анализировать.

Также поможет сэкономить и приготовление еды дома вместо покупки готовой продукции в супермаркете, а ещё немало средств можно сберечь на кофе. Многие ежедневно покупают одну-две чашки в кофейнях и тратят на это 300–600 рублей. За месяц при такой интенсивности набегает 14 400 рублей, обратила внимание эксперт. Ещё одна категория расходов, которую можно скорректировать, — транспорт и личный автомобиль.

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"Если у вас есть автомобиль, то можно задаться вопросом: а всегда ли поездка на нём необходима? Можно порой пройтись пешком, в выходной день при хорошей погоде, сэкономив на бензине и платной парковке. Поездки на такси можно будет заменить общественным транспортом", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Сабитова также посоветовала обратить внимание на банковские карты с кэшбеком. Сейчас на рынке есть масса таких вариантов с "любимыми категориями". Также можно отслеживать скидки в магазинах и распродажи. Эксперт рекомендует перед походом в магазин за покупками составлять список и приобретать только то, что в него занесено. Сэкономленные средства можно аккумулировать на отдельном счёте, с помощью которого можно заработать ещё и проценты.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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