Эксперт рассказала, как понять, какая зарплата вам нужна

Безусловно, каждый хочет получать хорошую зарплату, однако некоторые из-за неуверенности и незнания рынка готовы сильно снижать планку. Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег и основатель пиар-бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова объяснила, от чего зависит уровень зарплаты и как его самостоятельно определить. Так, прежде всего она рекомендует вспомнить свои достижения, а также уровень навыков и полученное образование.

"Вспомните и запишите <...>, какие должности занимали, сколько у вас было клиентов (и какими они были), сколько часов вы потратили на консультирование или решение других профессиональных задач. Так вы получите документ, который станет для вас подтверждением вашей квалификации и экспертности", — приводит "Газета.ru" слова Асадовой.

Эксперт также отметила, что рассчитывать желаемый уровень зарплаты следует исходя из трат. Первым делом нужно подсчитать обязательные траты, которые идут на покупку еды, оплату квартиры и прочие важные вещи. Потом к этому нужно прибавить сумму, которая покроет необязательные траты, например поездки на такси или обеды в кафе. А ещё приплюсовать сумму, которая будет идти на чёрный день. Таким образом, по словам Асадовой, человек установит размер желаемой зарплаты, которая и станет отправной точкой при поиске работы.