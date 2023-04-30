КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 15:20

Эксперт рассказала, как понять, какая зарплата вам нужна

Эксперт Асадова: Рассчитывать желаемый уровень зарплаты следует исходя из трат

Безусловно, каждый хочет получать хорошую зарплату, однако некоторые из-за неуверенности и незнания рынка готовы сильно снижать планку. Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег и основатель пиар-бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова объяснила, от чего зависит уровень зарплаты и как его самостоятельно определить. Так, прежде всего она рекомендует вспомнить свои достижения, а также уровень навыков и полученное образование.

"Вспомните и запишите <...>, какие должности занимали, сколько у вас было клиентов (и какими они были), сколько часов вы потратили на консультирование или решение других профессиональных задач. Так вы получите документ, который станет для вас подтверждением вашей квалификации и экспертности", — приводит "Газета.ru" слова Асадовой.

Эксперт также отметила, что рассчитывать желаемый уровень зарплаты следует исходя из трат. Первым делом нужно подсчитать обязательные траты, которые идут на покупку еды, оплату квартиры и прочие важные вещи. Потом к этому нужно прибавить сумму, которая покроет необязательные траты, например поездки на такси или обеды в кафе. А ещё приплюсовать сумму, которая будет идти на чёрный день. Таким образом, по словам Асадовой, человек установит размер желаемой зарплаты, которая и станет отправной точкой при поиске работы.

В кабмине нашли способ борьбы с зарплатами "в конвертах"

В кабмине нашли способ борьбы с зарплатами "в конвертах"

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года увеличит зарплату 4,8 миллиона россиян. Рост МРОТ составит 18,5%. В 2023 году минимальный размер оплаты труда вырос до 16 242 рублей.

Обложка ©

Freepik / alexkich

Наталья Исакова
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