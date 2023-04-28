В кабмине нашли способ борьбы с зарплатами "в конвертах"

Российское правительство обсудило меры по сокращению числа граждан, получающих заработную плату "в конвертах". Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух участников стратегической сессии, которая прошла 25 апреля под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

"Для выполнения этой цели на федеральном уровне будут проводиться проверки организаций, подозреваемых в теневой деятельности", — пишет издание.

На региональном уровне же планируется определить направления с наибольшим риском теневой занятости и установить ежегодные целевые показатели её снижения. Кроме того, правительство рассматривает возможность поддержки компаний, которые платят сотрудникам белую зарплату.

Исполнительный директор объединения "Опора России" Андрей Шубин в свою очередь полагает, что бизнес всегда стремится работать в серой зоне и выйти на белую зарплату будет тяжело. По мнению эксперта, снижение теневой занятости возможно только через "движение навстречу друг другу" со стороны бизнеса и государства.

Согласно данным Росстата, "скрытый" фонд оплаты труда в РФ в прошлом году составил 19,5% от общего объёма оплаты труда. Это минимальный уровень с 1990-х годов.