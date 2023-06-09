С 1 июля продавцы изменят цены на стройматериалы: Что подорожает больше всего, а что подешевеет На рынке стройматериалов складывается необычная ситуация. Взрывной рост цен остановился, но часть товаров ждёт отложенное повышение цен. Сколько будут стоить стройматериалы в июле? 8 июня, 23:42 В июле строительство домов эконом-класса подорожает на 10%. Обложка © Shutterstock

Какие стройматериалы подорожают больше всего

Сейчас продолжается плавный рост цен на строительные материалы отечественного производства и общестроительную группу. Отечественные материалы подорожали в среднем на 20%. На импортную продукцию увеличение стоимости более динамичное и составляет от 50 до 300% в зависимости от типа продукции и возможности её импортозамещения. Такие цифры привёл владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Приведу конкретные примеры. Так, древесина подорожала в апреле на 1 000 рублей за 1 кубометр, в июне — ещё на 1 000 рублей за 1кубометр. Блок из газобетона стал стоить 7 900 в апреле, и около 8 700 он стоит сегодня. До конца июля цена на подобные отечественные материалы будет расти, но не более чем на 10%. Связано это с продолжением строительного сезона. Далее с середины августа сезон постепенно пойдет на спад и цены стабилизируются, даже снизятся на 5–10% перед зимним периодом, — пояснил Максим Лазовский.

Древесина в июне подорожала на 1000 рублей. Фото © Shutterstock

С импортной продукцией ситуация другая. Наиболее сильно подорожали крепёж и комплектующие, а также импортные лаки и краски — от 50 до 100%. Причина этого — логистические сложности и рост курса доллара. Также есть сложности в ремонте дорогостоящей импортной строительной техники.

По словам Максима Лазовского, запасные части приходится ждать до 2 месяцев, а цены выросли на них в 2–3 раза. Тенденция роста цен на импортные материалы продолжится в связи с текущим курсом доллара. Однако, такой рост в большей мере отразится на стоимости элитной недвижимости и дорогого ремонта, соответственно. Здесь удорожание может составить от 30% и выше. Дома стандартного класса в июле дорожать не будут, так как под их строительство девелоперы закупили материалы заранее. Удорожание составит не более 10%, и произойдет оно не ранее четвёртого квартала, когда будут использоваться материалы по новым закупочным ценам.

Импортные лаки и краски подорожали на 50–100%. Фото © Shutterstock

— Среднее удорожание материалов составляет 20%, как я говорил выше. При этом материалы составляют 50% от общих затрат на строительство. Соответственно, индексация составит около 10%. Некоторые девелоперы сократят её до 3–5% за счёт снижения своей прибыли. И ради конкурентного ценового преимущества. Но всё это произойдёт не в июле, а не ранее конца сентября, в завершение активного строительного сезона, — добавил Максим Лазовский.

Существенное снижение стоимости импорта возможно лишь в исключительных случаях. Как следствие, импортная составляющая в структуре стройматериалов продолжит расти по стоимости, но эта тенденция, конечно, уже не будет носить взрывной характер. В первую очередь речь идёт о герметиках, клеях, саморезах, фасадном крепеже, фасадной клинкерной плитке, монтажной пене, строительной химии. Так оценил ситуацию директор по развитию строительной компании Dream Pools Ибрагим Маасов.

По его словам, с ростом цен на стройматериалы в связи с приходом лета, наверняка, столкнутся отельеры и граждане, решившиеся обзавестись собственным бассейном. Большинство соответствующих производств, в особенности специализирующихся на фильтрах, насосах и станциях дозирования, минимально затронуты процессом импортозамещения. Большинство комплектующих для бассейнов завозятся из Испании.

На сколько вырастет стоимость ремонта

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

У крупных застройщиков уже есть всё, что нужно для отделки, — они разыгрывают тендеры и запасаются стройматериалами для ремонта внутри жилых домов на этапе захода на стройку. Трудности начинаются у тех, кто не успел подстраховаться и сформировать необходимые запасы. Понятно, что сейчас всем нужно ориентироваться на новые логистические цепочки, и потому цены, конечно, будут другими. Такой прогноз сделала основатель многопрофильной компании UK Group Ксения Юриева.

По её оценкам, в премиум-сегменте сейчас выбор уже сильно сократился. И не получится, как раньше, просто зайти в магазин и выбрать материалы на любой вкус. Есть российское производство, есть фабрики дружественных стран, но уже с более высокими отпускными ценами. Соответственно, так или иначе, рост стоимости импортного продукта — даже из дружественных стран — существует. И, конечно, ремонт и строительство будут дорожать и дальше.

— Если же мы говорим про эконом-сегмент, то такое строительство на 80–90% использует отечественные материалы. Едва ли тут стоит ждать кратного увеличения ценника. Хотя, конечно, и эти цены расти будут, поскольку даже себестоимость производимых в России материалов в последнее время выросла на 30–50%. Но здесь нет кратного увеличения цены, как в премиум-сегменте, — пояснила Ксения Юриева.

Большую роль в стоимости ремонта и обстановки квартиры и дома играет и мебель. В краткосрочной перспективе ожидать снижения цен на неё не стоит. Российская экономика, действительно, фрагментарно стабилизируется, но так или иначе встроена в мировые процессы, в первую очередь, валютными взаимодействиями. И пока российский бюджет не сбалансируется, рубль продолжит ослабление по отношению к иностранным валютам. Такой прогноз сделал сооснователь, председатель совета директоров мебельной компании Mr. Doors Максим Валецкий.

Вынужденное повышение цен на мебель началось у всех участников рынка со второго квартала 2023 года и прогнозируется нашими экспертами в пределах 10% от прошлых. Но не стоит исключать внешние факторы, которые могут и усугубить этот подъём.

— В действительности вполне возможно, что стоимость отдельных категорий товаров на некоторое время зафиксируется, но я бы не рассчитывал на это в долгосрочной перспективе, предпосылок к такой стабилизации мы всё ещё не видим. В качестве рекомендации потребителям я бы советовал: делать заказы мебели сразу в несколько жилых зон, это позволяет увеличивать размер скидок от производителя, следить за сезонными акциями на отдельные категории товаров, а также фиксировать цену, оформляя заказы с рассрочкой, — добавил Максим Валецкий.

Авторы Нина Важдаева