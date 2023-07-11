Мишустин: У России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

В годовом выражении уровень инфляции в России не превышает 3,5%, это один из самых низких показателей в мире. Такие данные привёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инфляция остаётся умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений", — добавил глава правительства на совещании по экономическим вопросам.