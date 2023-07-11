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11 июля, 13:53

Мишустин: У России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

В годовом выражении уровень инфляции в России не превышает 3,5%, это один из самых низких показателей в мире. Такие данные привёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Инфляция остаётся умеренной: с января по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений", — добавил глава правительства на совещании по экономическим вопросам.

Также Мишустин отметил стабильную ситуацию и на рынке труда: безработица с февраля держится на рекордной отметке 3,2%.

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О рекордно низких показателях безработицы и инфляции в России ранее сообщил президент Владимир Путин. Он объяснил такие показатели верно выбранной денежно-кредитной политикой. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прогнозирует, что нынешние инфляционные показатели могут подрасти лишь до 7% в течение следующего полугода, но это всё равно ниже, чем у стран Европы.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Александра Вишнякова
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