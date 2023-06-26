В Госдуме спрогнозировали минимальный рост инфляции в стране к концу года

Экономическая ситуация в России остаётся неплохой, нынешние инфляционные показатели могут подрасти лишь до 7% в течение последующего полугода, но это всё равно ниже, чем у стран Европы. Об этом Лайфу сказал председатель Комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин.

"Мы находимся сейчас в зоне относительно низкой инфляции. Она сложилась благодаря тому, что в самом начале санкционного давления были предприняты меры Центральным банком и правительством с точки зрения бюджетного дефицита и регулирования ставок рефинансирования", — пояснил он.

По его прогнозам, к концу года возможен небольшой рост инфляции: она может подняться с 3% до 6,5–7%. С учётом беспрецедентного давления на нашу экономику со стороны Запада это очень хороший результат, отметил депутат. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель почти достигал 12%, поэтому нынешние цифры вполне приемлемы для российской экономики.

"Понятно, что иногда меняются и более сегментарно действуют цены на рынке продуктов питания, но сейчас этого не наблюдается. И мы войдём в сезон уже наоборот в июльский, августовский, сентябрьский, когда инфляция, как правило, ниже, чем обычно, особенно продовольственная инфляция", — продолжил Топилин.

Он обратил внимание, что в некоторых странах Европы инфляция подскочила до 20%, в частности, речь идёт об Эстонии и Словакии, а, например, в Португалии показатель держится на отметке в 9%. Поэтому Россия оказалась в числе государств со средней инфляцией, заключил собеседник Лайфа.