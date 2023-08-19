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19 августа, 10:12

ФАС начал проверку из-за подорожания куриного мяса

ФАС проверит обоснованность роста оптовых цен на мясо птицы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит оптовые цены на мясо птицы, в частности, речь идёт о трёх крупнейших производителях в России. Об этом рассказали в самом ведомстве.

"Служба направила запросы трём крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", указано в заявлении.

Два предприятия уже получили предписания по итогам сделок на рынке. ФАС оставляет за собой право прибегнуть к мерам реагирования после проводимых проверок.

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в России

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в России

Напомним, в России подорожали некоторые продукты. Больше всего выросли цены на лук и курицу. За год их стоимость увеличилась более чем на 25%. При этом многие производители винят в повышении цен именно ретейлеров и непрозрачное ценообразование.

Обложка ©

ТАСС / Алеев Егор

Татьяна Миссуми
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