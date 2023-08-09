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9 августа, 15:30

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в России

Глава Минсельхоза Патрушев уверен, что цены на мясо снизятся к концу августа

В России несущественно выросли цены на мясо, но это объясняется сезонным фактором, а к концу лета стоит ожидать снижение стоимости на продукцию. Об этом сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учётом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдёт в конце августа – начале сентября", отметил он.

По его мнению, нынешнюю ситуацию с ценами вряд ли можно назвать критичной. Министр убеждён, что в России не будет дефицита мясной продукции, а тем более резкого скачка цен. Так, объёмы производства мяса с начала текущего года выросли на 9%, достигнув показателя 1,8 миллиона тонн. Никакой стагнации в данной отрасли нет, заключил Патрушев.

В России цену товара будут указывать за килограмм и литр

В России цену товара будут указывать за килограмм и литр

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что пока рано говорить о повышении цен на чай и кофе, хотя поставщики сырья предупреждают, что вынуждены поднять стоимость.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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