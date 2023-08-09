Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в России

В России несущественно выросли цены на мясо, но это объясняется сезонным фактором, а к концу лета стоит ожидать снижение стоимости на продукцию. Об этом сказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учётом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдёт в конце августа – начале сентября", — отметил он.

По его мнению, нынешнюю ситуацию с ценами вряд ли можно назвать критичной. Министр убеждён, что в России не будет дефицита мясной продукции, а тем более резкого скачка цен. Так, объёмы производства мяса с начала текущего года выросли на 9%, достигнув показателя 1,8 миллиона тонн. Никакой стагнации в данной отрасли нет, заключил Патрушев.