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9 августа, 14:59

Россиян успокоили после прогноза о резком подорожании чая и кофе

Эксперт Караваев считает, что рано говорить о повышении цен на чай и кофе

Поставщики стали предупреждать российские торговые сети о предстоящем росте цен на чай и кофе, однако рано делать прогнозы о подорожании. Об этом ТАСС узнал у председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

"Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня", — подтвердил эксперт.

Но, по его словам, пока рано делать выводы, что для конечных потребителей чай и кофе будут стоить дороже, поскольку часть уведомлений находится на рассмотрении.

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Ранее "Коммерсант", сославшись на прогноз компании "Май", сообщил, что цены на чай и кофе в России вырастут на 6–9% в сентябре. Это объясняется ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы, урожайность которых снизилась.

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ТАСС / Эрик Романенко

Татьяна Миссуми
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