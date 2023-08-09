Россиян успокоили после прогноза о резком подорожании чая и кофе

Поставщики стали предупреждать российские торговые сети о предстоящем росте цен на чай и кофе, однако рано делать прогнозы о подорожании. Об этом ТАСС узнал у председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

"Торговые сети действительно получают уведомления о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков. Такие обращения поступают с июня", — подтвердил эксперт.

Но, по его словам, пока рано делать выводы, что для конечных потребителей чай и кофе будут стоить дороже, поскольку часть уведомлений находится на рассмотрении.