Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Министерство промышленности и торговли России не видит предпосылок для роста цен на продукты в стране в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Вчера мы ещё раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Евтухов отметил, что, учитывая сезонные факторы вроде окончания отпусков и дачного периода, стоимость, например, "мясной группы" и некоторых других товаров к осени будет иметь тренд на понижение.