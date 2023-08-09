Регион

Уведомления отключены

9 августа, 08:20

Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Министерство промышленности и торговли России не видит предпосылок для роста цен на продукты в стране в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

"Вчера мы ещё раз проговорили с коллегами из смежных отраслей, что в ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору", сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Евтухов отметил, что, учитывая сезонные факторы вроде окончания отпусков и дачного периода, стоимость, например, "мясной группы" и некоторых других товаров к осени будет иметь тренд на понижение.

Минпромторг РФ включил в перечень товаров параллельного импорта новые позиции

Минпромторг РФ включил в перечень товаров параллельного импорта новые позиции

Напомним, по подсчётам экспертов, в июне продовольственная инфляция в России оказалась самой низкой в Европе (0,08%). Самые же высокие её темпы зафиксировали в Венгрии (29,3%) и Сербии (22,1%).

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Матвей Константинов
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров