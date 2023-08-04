Минпромторг РФ включил в перечень товаров параллельного импорта новые позиции

Минпромторг РФ внёс в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых позиций. В пресс-службе министерства отметили, что изменения носят точечный характер.

"Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (Bomag, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в Минпромторге РФ подчеркнули, что линзы Acuvue не были включены в список. Причиной этого является то, что компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки. Вместе с этим указано, что смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта.