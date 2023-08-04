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4 августа, 19:52

Минпромторг РФ включил в перечень товаров параллельного импорта новые позиции

В обновлённый перечень параллельного импорта вошли запчасти Isuzu и брендовые очки

Минпромторг РФ внёс в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых позиций. В пресс-службе министерства отметили, что изменения носят точечный характер.

"Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (Bomag, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например Ray-Ban, Hugo, Calvin Klein", говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в Минпромторге РФ подчеркнули, что линзы Acuvue не были включены в список. Причиной этого является то, что компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки. Вместе с этим указано, что смартфоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта.

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Ранее Лайф писал, что Минпромторг РФ уверен в возможности пересадить всех чиновников на российские автомобили. В ведомстве отметили, что российские производственные мощности смогут удовлетворить соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина.

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
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