Немецкий ликёр Jagermeister пока не исчезнет в России
Минпромторг не исключил ликёр Jagermeister из параллельного импорта
Ликёр Jagermeister. Фото © Getty Images / Monica Schipper / Getty Images for NYCWFF
Сообщение о том, что немецкий крепкий ликёр Jagermeister больше не будет в перечне товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, не соответствует действительности. Оно было ошибочным.
О решении Минпромторга исключить алкогольный напиток из этого списка сообщил ТАСС, однако затем признал ошибку.
Напомним, производитель ликёра Jagermeister объявил об уходе из России ещё в прошлом году. Рестораторы проблемы в этом тогда не увидели: напиток не самый востребованный. Однако с учётом того, что это спиртное было добавлено в перечень для параллельного импорта, его до сих пор можно ввозить в Россию даже без согласия производителя.
О том, что Минпромторг обновил список товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту, стало известно ещё 28 июля, но, какая продукция вошла разрешённый перечень, не сообщалось. Как стало известно сегодня, туда включены фотоаппараты Canon и Sony.