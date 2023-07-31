Немецкий ликёр Jagermeister пока не исчезнет в России

Сообщение о том, что немецкий крепкий ликёр Jagermeister больше не будет в перечне товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, не соответствует действительности. Оно было ошибочным.

О решении Минпромторга исключить алкогольный напиток из этого списка сообщил ТАСС, однако затем признал ошибку.

Напомним, производитель ликёра Jagermeister объявил об уходе из России ещё в прошлом году. Рестораторы проблемы в этом тогда не увидели: напиток не самый востребованный. Однако с учётом того, что это спиртное было добавлено в перечень для параллельного импорта, его до сих пор можно ввозить в Россию даже без согласия производителя.