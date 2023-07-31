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31 июля, 18:13

Немецкий ликёр Jagermeister пока не исчезнет в России

Минпромторг не исключил ликёр Jagermeister из параллельного импорта

<p>Ликёр Jagermeister. Фото © Getty Images / Monica Schipper / Getty Images for NYCWFF</p>

Ликёр Jagermeister. Фото © Getty Images / Monica Schipper / Getty Images for NYCWFF

Сообщение о том, что немецкий крепкий ликёр Jagermeister больше не будет в перечне товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, не соответствует действительности. Оно было ошибочным.

О решении Минпромторга исключить алкогольный напиток из этого списка сообщил ТАСС, однако затем признал ошибку.

Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister

Рестораторы рассказали, чем будут заменять ушедший из России Jagermeister

Напомним, производитель ликёра Jagermeister объявил об уходе из России ещё в прошлом году. Рестораторы проблемы в этом тогда не увидели: напиток не самый востребованный. Однако с учётом того, что это спиртное было добавлено в перечень для параллельного импорта, его до сих пор можно ввозить в Россию даже без согласия производителя.

О том, что Минпромторг обновил список товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту, стало известно ещё 28 июля, но, какая продукция вошла разрешённый перечень, не сообщалось. Как стало известно сегодня, туда включены фотоаппараты Canon и Sony.

Андрей Григорьев
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