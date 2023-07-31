Фотоаппараты Canon и Sony включены в обновлённый список параллельного импорта
Правительство РФ обновило список продукции для параллельного импорта, включив в перечень фотоаппаратуру фирм – производителей Canon, Fujifilm и Sony. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный документ.
О том, что Минпромторг обновил список товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту, стало известно ещё 28 июля, но, какая продукция вошла разрешённый перечень, не сообщалось.
Ранее Лайф писал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока принимать не планируют.