Фотоаппараты Canon и Sony включены в обновлённый список параллельного импорта

Правительство РФ обновило список продукции для параллельного импорта, включив в перечень фотоаппаратуру фирм – производителей Canon, Fujifilm и Sony. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный документ.

О том, что Минпромторг обновил список товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту, стало известно ещё 28 июля, но, какая продукция вошла разрешённый перечень, не сообщалось.