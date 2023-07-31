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31 июля, 16:26

Фотоаппараты Canon и Sony включены в обновлённый список параллельного импорта

Правительство РФ обновило список продукции для параллельного импорта, включив в перечень фотоаппаратуру фирм – производителей Canon, Fujifilm и Sony. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный документ.

О том, что Минпромторг обновил список товаров, разрешённых для ввоза в Россию по параллельному импорту, стало известно ещё 28 июля, но, какая продукция вошла разрешённый перечень, не сообщалось.

Помните, были фотоаппараты Olympus? Их больше нет, компанию убили ваши смартфоны

Помните, были фотоаппараты Olympus? Их больше нет, компанию убили ваши смартфоны

Ранее Лайф писал, что Минцифры и Минпромторг обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG. При этом в отношении iPhone такие меры пока принимать не планируют.

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Lavi Perchik / Unsplash

Марина Калегина
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