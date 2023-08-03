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3 августа, 13:57

Минпромторг уверен в возможности пересадить всех чиновников на российские авто

Минпромторг: В РФ получится пересадить всех чиновников на отечественные авто

Российские производственные мощности смогут удовлетворить поручение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы пересадить на отечественные автомобили всех чиновников в нашей стране. Об этом Лайфу сообщили в Минпромторге.

"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", — сказал представитель министерства.

"Мы люди служивые": Песков рассказал Лайфу, пересядет ли на отечественное авто после поручения Путина

"Мы люди служивые": Песков рассказал Лайфу, пересядет ли на отечественное авто после поручения Путина

Напомним, в ходе сегодняшней встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

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ТАСС / Артём Геодакян

Александр Юнашев
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