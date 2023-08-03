Минпромторг уверен в возможности пересадить всех чиновников на российские авто
Минпромторг: В РФ получится пересадить всех чиновников на отечественные авто
Российские производственные мощности смогут удовлетворить поручение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы пересадить на отечественные автомобили всех чиновников в нашей стране. Об этом Лайфу сообщили в Минпромторге.
"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", — сказал представитель министерства.
"Мы люди служивые": Песков рассказал Лайфу, пересядет ли на отечественное авто после поручения Путина
Напомним, в ходе сегодняшней встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили.
ТАСС / Артём Геодакян