"Мы люди служивые": Песков рассказал Лайфу, пересядет ли на отечественное авто после поручения Путина
Песков рассказал, как чиновники будут пересаживаться на российские авто
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу новое поручение Владимира Путина — пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. По его словам, действующие машины никто утилизировать не собирается, но по мере выхода их из строя они будут заменяться уже на российские.
"Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. По мере того как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые, отечественные. Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы это решаем", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее сегодня на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Кстати, сам глава государства уже давно ездит на российских Aurus.