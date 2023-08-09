Цены на чай и кофе в России вырастут почти на 10%
"Коммерсант": Чай и кофе в РФ подорожают почти на 6–9% в сентябре
Цены на чай и кофе в России вырастут примерно на 10% в сентябре. Об этом сообщил "Коммерсант", сославшись на прогноз компании "Май" (реализует чай и кофе брендов "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso).
"Они вырастут на 6–9%. <…> Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья", — сказано в материале издания.
Как уточняется в материале, прогноз компании "Май" объясняет подорожание ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы, урожайность которых снизилась. С выводами компании согласны и аналитики бренда JDE (реализует кофе марок Jacobs, L`OR и Tassimo), которые сделали такой же прогноз.
Недавно стало известно, что американо-голландский производитель кофе и чая JDE Peet's собирается заменить в России все международные марки своей продукции на местные из-за убытков, понесённых в первой половине 2023 года. В частности, JDE Peet's владеет брендами Jacobs, L'Or, Moccona, Tassimo, Pickwick.
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