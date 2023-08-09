Цены на чай и кофе в России вырастут почти на 10%

Цены на чай и кофе в России вырастут примерно на 10% в сентябре. Об этом сообщил "Коммерсант", сославшись на прогноз компании "Май" (реализует чай и кофе брендов "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso).

"Они вырастут на 6–9%. <…> Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья", — сказано в материале издания.

Как уточняется в материале, прогноз компании "Май" объясняет подорожание ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы, урожайность которых снизилась. С выводами компании согласны и аналитики бренда JDE (реализует кофе марок Jacobs, L`OR и Tassimo), которые сделали такой же прогноз.