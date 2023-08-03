Кофе Jacobs, L'Or и Moccona исчезнет с прилавков в России

Американо-голландский производитель кофе и чая JDE Peet's собирается заменить в России все международные марки своей продукции на местные из-за убытков, понесённых в первой половине 2023 года. В частности, JDE Peet's владеет брендами Jacobs, L'Or, Moccona, Tassimo, Pickwick.

"JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка", — говорится в отчёте компании.

В результате ребрендинга на российском рынке компания уже потеряла более 185 млн евро, и во втором полугодии тоже ожидается падение прибыли.

При этом ранее глава JDE Peet's Фабьен Саймон уже заявлял, что компания не планирует полностью уходить из России, поскольку несёт этическую ответственность перед своими сотрудниками.