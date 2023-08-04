Россиянам рассказали, чего ждать от ухода производителя кофе Jacobs
Экономист Холод: Уход производителя кофе Jacobs из РФ не затронет потребителей
После ухода из России нидерландского производителя кофе и чая JDE Peet's названия и дизайн популярных брендов заменят на новые, но содержимое продукции не изменится. В этом заверил доктор экономических наук Леонид Холод.
Он напомнил, что рынок чая и кофе освоен в стране, есть много компаний-альтернатив. Так, эту продукцию выпускают "Жокей", "Московская кофейня на паях", "Чёрная карта" и другие. Уход зарубежных брендов не затронет потребителей. К тому же названия иностранных брендов могут просто поменять на другие.
"Все мы знаем торговую марку Jacobs Monarch. Так вот в процессе локализации название просто изменят на любое другое, но по дизайну потребитель сможет угадать знакомый ему продукт", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Он не исключает рост цен в таких условиях. Хоть серьёзного дефицита не ожидается, некоторые компании могут воспользоваться ажиотажем и повысить стоимость напитков.
Ранее Лайф писал о том, что из-за убытков в первой половине 2023 года американо-голландский производитель кофе и чая JDE Peet's собирается заменить в России все международные марки своей продукции на местные.
Unsplash