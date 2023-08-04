Россиянам рассказали, чего ждать от ухода производителя кофе Jacobs

После ухода из России нидерландского производителя кофе и чая JDE Peet's названия и дизайн популярных брендов заменят на новые, но содержимое продукции не изменится. В этом заверил доктор экономических наук Леонид Холод.

Он напомнил, что рынок чая и кофе освоен в стране, есть много компаний-альтернатив. Так, эту продукцию выпускают "Жокей", "Московская кофейня на паях", "Чёрная карта" и другие. Уход зарубежных брендов не затронет потребителей. К тому же названия иностранных брендов могут просто поменять на другие.

"Все мы знаем торговую марку Jacobs Monarch. Так вот в процессе локализации название просто изменят на любое другое, но по дизайну потребитель сможет угадать знакомый ему продукт", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Он не исключает рост цен в таких условиях. Хоть серьёзного дефицита не ожидается, некоторые компании могут воспользоваться ажиотажем и повысить стоимость напитков.