Элитные грузинские вина подорожают из-за уничтожения урожая градом

В Грузии ожидают повышения цен на вино и виноград, после того как град разрушил большую площадь виноградников в Кахетии. Об этом рассказал один из учредителей компании "Некреси" Ото Табатадзе в беседе с порталом bm.ge.

"Конечно, есть зоны, где можно найти виноград, однако мы не сможем произвести тот объём, который мы планировали в этом году", — объяснил Табатадзе, добавив, что в первую очередь дефицитным станет виноград для элитных сортов вина.

Кроме того, непонятно, какова будет ситуация с производством "Киндзмараули". Виноград для этого сорта выращивают в особой микрозоне Кварельского муниципалитета, который град не обошёл стороной.

Процесс повышения цен на алкогольные напитки из винограда произойдёт не сразу. Вино нынешнего урожая начнёт поставляться в торговые сети только в 2024 году. Очень многое зависит от того, каким будет урожай винограда в грядущем году. Если он не удастся второй год подряд, проблема на рынке вина станет серьёзной.

На 15 сентября во всей Грузии собрали 50 тысяч тонн винограда. В прошлом году к этой же дате 80 тысяч тонн собрали в одной только Кахетии. Минсельхоз прогнозировал сбор 200 тысяч тонн винограда со всех регионов страны, но это было до того, как в Кахетии несколько раз выпал град. Теперь госпредприятия выкупают у фермеров побитый урожай, от которого отказываются частные винодельни.