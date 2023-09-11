Португальские улицы превратились в винные реки после аварии на заводе

Улицы португальской Анадии затопило вином после аварии на заводе по его производству Destilaria Levira. Местные жители делятся впечатляющими видео, снятыми рядом с их домами.

Португальскую Анадию затопило вином после аварии на заводе. Видео © Twitter / Álvaro Vieira

На одном из них видно, как сотни литров алкоголя превратили дороги в винные реки. По данным Jornal de Notícias, город превратился в своеобразную Венецию после прорыва двух резервуаров.

"Ситуация произошла в воскресенье утром. Пожарных предупредили о разливе. По прибытии на место они смогли откачать жидкость и доставить её на очистные сооружения", — отметило издание.

При этом компания оплатила уборку улиц. Городские власти теперь беспокоятся о расходах на устранение последствий, есть риск попадания вина в местную реку.