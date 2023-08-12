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12 августа, 00:21

Небо окрасилось красным: Марракеш за мгновение стал Марсом из-за мощной песчаной бури

RaiNews: На Марракеш обрушилась сильная песчаная буря, погиб 40-летний мужчина

В Сети начали распространяться апокалиптические видео из Марокко. Город Марракеш накрыла сильная песчаная буря, сообщает RaiNews.

На Марракеш обрушилась сильная песчаная буря. Видео © Twitter / Carlota Domínguez

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, как всё окрасилось в красный цвет. Несмотря на плохую видимость, транспортное движение не останавливалось.

Как пишут СМИ, порывы ветра достигали 80 км/ч, а температура воздуха резко упала с 47 до 25 градусов. На самой большой площади города Джамаа-эль-Фна, рядом с Посольством Франции, на 40-летнего мужчину, который пытался спрятаться в саду, упало дерево, он погиб.

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Ранее Лайф писал, что в США из-за песчаной бури в массовом ДТП столкнулось до 60 автомобилей. Погибло шесть человек.

Обложка ©

Twitter / Carlota Domínguez

Кузьма Спирин
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