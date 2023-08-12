Небо окрасилось красным: Марракеш за мгновение стал Марсом из-за мощной песчаной бури
RaiNews: На Марракеш обрушилась сильная песчаная буря, погиб 40-летний мужчина
В Сети начали распространяться апокалиптические видео из Марокко. Город Марракеш накрыла сильная песчаная буря, сообщает RaiNews.
На Марракеш обрушилась сильная песчаная буря. Видео © Twitter / Carlota Domínguez
На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, как всё окрасилось в красный цвет. Несмотря на плохую видимость, транспортное движение не останавливалось.
Как пишут СМИ, порывы ветра достигали 80 км/ч, а температура воздуха резко упала с 47 до 25 градусов. На самой большой площади города Джамаа-эль-Фна, рядом с Посольством Франции, на 40-летнего мужчину, который пытался спрятаться в саду, упало дерево, он погиб.
Ранее Лайф писал, что в США из-за песчаной бури в массовом ДТП столкнулось до 60 автомобилей. Погибло шесть человек.
Twitter / Carlota Domínguez