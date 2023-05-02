Жертвами массового ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе стали шесть человек

В США на одной из автомагистралей в южной части американского штата Иллинойс из-за песчаной бури произошло массовое ДТП, в котором столкнулось 40–60 автомобилей и несколько грузовиков. Кадры с места происшествия появились в Сети.

Место массовой аварии в южной части американского штата Иллинойс, вызванной песчаной бурей. Видео © Twitter / alex_le_bars

По данным полиции штата, в результате массового ДТП образовались длинные пробки. Как минимум шесть человек погибли, а 30 были госпитализированы.