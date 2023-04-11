Пекин и большинство северных районов Китая накрыла мощная песчано-пылевая буря

Вечером 10 апреля центр Пекина и большинство северных районов Китая накрыла масштабная пылевая буря. Об этом пишет Chinadaily.

Средняя концентрация мелких твёрдых частиц PM 2,5 ("пи эм 2,5", основной источник смога) в столице КНР превысила 300 мкг на кубометр воздуха. А вот показатели наличия в воздухе более крупных песчинок — PM 10 — достигли 1000 мкг и более на кубометр.

Такие показатели содержания пыли и песка в атмосфере уже являются опасными для здоровья всего населения. Горожан и жителей пригородных уездов призвали не выходить без необходимости из домов и не открывать окна. Как заявили экологи, песчинки несёт на Пекин сильный ветер из пустыни Гоби. Синоптики обещают, что уже 11 апреля воздух станет намного чище.