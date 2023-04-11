Пекин и большинство северных районов Китая накрыла мощная песчано-пылевая буря
Песчаная буря обрушилась на Пекин. Обложка © ТАСС / AP Photo / Andy Wong
Вечером 10 апреля центр Пекина и большинство северных районов Китая накрыла масштабная пылевая буря. Об этом пишет Chinadaily.
Средняя концентрация мелких твёрдых частиц PM 2,5 ("пи эм 2,5", основной источник смога) в столице КНР превысила 300 мкг на кубометр воздуха. А вот показатели наличия в воздухе более крупных песчинок — PM 10 — достигли 1000 мкг и более на кубометр.
Такие показатели содержания пыли и песка в атмосфере уже являются опасными для здоровья всего населения. Горожан и жителей пригородных уездов призвали не выходить без необходимости из домов и не открывать окна. Как заявили экологи, песчинки несёт на Пекин сильный ветер из пустыни Гоби. Синоптики обещают, что уже 11 апреля воздух станет намного чище.
Ранее Лайф рассказывал, что по США "прогулялось" сразу несколько торнадо. Наиболее пострадавшим оказался штат Арканзас: двое погибли, около полусотни пострадавших были госпитализированы.