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8 сентября, 10:50

Китайскую "силиконовую долину" затопило из-за мощнейшего за 70 лет ливня

В китайском Шэньчжэне прошёл мощнейший за 70 лет ливень

<p>Ливень в Китае. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/HGJ_LOGISTICS/status/1700084848814330134/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HGJ_LOGISTICS</a></p>

Ливень в Китае. Фото © Twitter / HGJ_LOGISTICS

В городе Шэньчжэнь, который называют китайской "силиконовой долиной", за сутки количество осадков превысило показатели за последние 70 лет. Об этом пишет издание Пэнпай, напоминая, что с четверга юго-восток страны накрыли мощные ливни из-за тайфуна Хайкуй.

На юго-востоке Китая прошли сильнейшие ливни. Видео © Twitter / LaraibHercules / China_Fact / moonbitly / MeanwhileinCN / tongbingxue

"Количество осадков превысило четыре исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году", отмечается в публикации.

В Сети появились кадры разгула стихии. Улицы Шэньчжэня с населением более 17 миллионов человек превратились в грязные реки. Потоки уносят автомобили, пешеходов, фонарные столбы и дорожные знаки. Отменены занятия в школах. Спасатели помогают оказавшимся в водной ловушке горожанам.

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Ранее сообщалось, что в Новосибирске прошёл мощный дождь с градом, который превратил улицы в ледяные реки. Градины размером с яйцо разбили окна в машинах и помяли крыши, также во время ливня затопило пассажирский автобус и несколько улиц.

Татьяна Миссуми
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