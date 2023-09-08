Китайскую "силиконовую долину" затопило из-за мощнейшего за 70 лет ливня

В городе Шэньчжэнь, который называют китайской "силиконовой долиной", за сутки количество осадков превысило показатели за последние 70 лет. Об этом пишет издание Пэнпай, напоминая, что с четверга юго-восток страны накрыли мощные ливни из-за тайфуна Хайкуй.

На юго-востоке Китая прошли сильнейшие ливни. Видео © Twitter / LaraibHercules / China_Fact / moonbitly / MeanwhileinCN / tongbingxue

"Количество осадков превысило четыре исторических экстремальных значения с начала ведения метеорологических наблюдений в Шэньчжэне в 1952 году", — отмечается в публикации.

В Сети появились кадры разгула стихии. Улицы Шэньчжэня с населением более 17 миллионов человек превратились в грязные реки. Потоки уносят автомобили, пешеходов, фонарные столбы и дорожные знаки. Отменены занятия в школах. Спасатели помогают оказавшимся в водной ловушке горожанам.