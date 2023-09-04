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4 сентября, 17:49

Мощный дождь с градом превратил улицы Новосибирска в ледяные реки

В Новосибирске мощный дождь с градом затопил улицы и повредил десятки авто

В Новосибирске прошёл мощный дождь с градом, который превратил улицы в ледяные реки. Горожане поделились кадрами природного катаклизма.

Мощный дождь с градом превратил улицы Новосибирска в ледяные реки. Видео © Telegram / "ЧП Новосибирск"

Градины размером с яйцо разбили окна в машинах и помяли крыши, также во время ливня затопило пассажирский автобус и несколько улиц. По словам местных жителей, сильнее всего пострадали районы, находящиеся на левом берегу Оби, — Краснообск, Затулинка, Юго-Западный. Согласно прогнозу синоптиков, дождь и гроза ожидаются в Новосибирске также утром 5 сентября.

В некоторых районах Новосибирской области градины были размером с яйцо. Фото © Telegram / "ЧП Новосибирск"

В некоторых районах Новосибирской области градины были размером с яйцо. Фото © Telegram / "ЧП Новосибирск"

Из-за непогоды в российских регионах за несколько дней погибло 11 человек

Из-за непогоды в российских регионах за несколько дней погибло 11 человек

Ранее Лайф сообщал, что пострадавшим от паводков в Приморье пообещали предоставить новое жильё до конца года. По данным местных властей, ущерб от разгула стихии составил более семи миллиардов рублей.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "ЧП Новосибирск"

Наталья Исакова
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