Мощный дождь с градом превратил улицы Новосибирска в ледяные реки
В Новосибирске мощный дождь с градом затопил улицы и повредил десятки авто
В Новосибирске прошёл мощный дождь с градом, который превратил улицы в ледяные реки. Горожане поделились кадрами природного катаклизма.
Мощный дождь с градом превратил улицы Новосибирска в ледяные реки. Видео © Telegram / "ЧП Новосибирск"
Градины размером с яйцо разбили окна в машинах и помяли крыши, также во время ливня затопило пассажирский автобус и несколько улиц. По словам местных жителей, сильнее всего пострадали районы, находящиеся на левом берегу Оби, — Краснообск, Затулинка, Юго-Западный. Согласно прогнозу синоптиков, дождь и гроза ожидаются в Новосибирске также утром 5 сентября.
В некоторых районах Новосибирской области градины были размером с яйцо. Фото © Telegram / "ЧП Новосибирск"
Ранее Лайф сообщал, что пострадавшим от паводков в Приморье пообещали предоставить новое жильё до конца года. По данным местных властей, ущерб от разгула стихии составил более семи миллиардов рублей.
Кадр из видео Telegram / "ЧП Новосибирск"