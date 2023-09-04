Мощный дождь с градом превратил улицы Новосибирска в ледяные реки

Градины размером с яйцо разбили окна в машинах и помяли крыши, также во время ливня затопило пассажирский автобус и несколько улиц. По словам местных жителей, сильнее всего пострадали районы, находящиеся на левом берегу Оби, — Краснообск, Затулинка, Юго-Западный. Согласно прогнозу синоптиков, дождь и гроза ожидаются в Новосибирске также утром 5 сентября.