Из-за непогоды в российских регионах за несколько дней погибли 11 человек
МЧС: 11 человек в 17 российских регионах погибли из-за сильного ливня и ветра
Одиннадцать человек в 17 регионах России погибли в результате непогоды за последние несколько дней, ещё 71 пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", — приводит сообщение ТАСС.
Указывается, что на территории 17 российских регионов выпали обильные осадки с порывами ветра до 27 метров в секунду. Ликвидация последствий непогоды контролирует МЧС РФ.
Напомним, 29 июля в Нижнем Новгороде за час выпала полумесячная норма осадков. Ураган в регионе был настолько сильным, что одна остановка опрокинулась и упала на людей. Обошлось без жертв, однако три человека пострадали. 30 июля вблизи озёр Таир и Яльчик сильнейший ветер повалил деревья на группу туристов, которые отдыхали с палатками на диком пляже. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них трое детей.
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