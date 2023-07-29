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29 июля, 18:18

В Нижнем Новгороде за час выпала полумесячная норма осадков

Мэр Шалабаев: В июле в Нижнем Новгороде выпало 240% месячной нормы осадков

<p>Рабочие убирают упавшие деревья после мощного ливня в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yuriy_shalabaev/2214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Шалабаев</a></p>

Рабочие убирают упавшие деревья после мощного ливня в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / Юрий Шалабаев

Свыше 240% месячной нормы осадков выпало в июле в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

"Вопреки прогнозам, ливень обрушился на город с субботы. По данным синоптиков, за неполный час выпала половина среднемесячной нормы осадков. А с начала июля показатели уже превысили 240%", — написал он в телеграм-канале.

Шалабаев добавил, что в воскресенье ожидается очередной ливень, что станет ещё одним погодным антирекордом. По данным на 19:40 (время совпадает с московским) упало 98 деревьев, причём большинство из них уже убраны. Рабочие продолжат устранять последствия ливня и урагана ночью и завтра.

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Никита Осипов
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