В Нижнем Новгороде за час выпала полумесячная норма осадков

Свыше 240% месячной нормы осадков выпало в июле в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

"Вопреки прогнозам, ливень обрушился на город с субботы. По данным синоптиков, за неполный час выпала половина среднемесячной нормы осадков. А с начала июля показатели уже превысили 240%", — написал он в телеграм-канале.

Шалабаев добавил, что в воскресенье ожидается очередной ливень, что станет ещё одним погодным антирекордом. По данным на 19:40 (время совпадает с московским) упало 98 деревьев, причём большинство из них уже убраны. Рабочие продолжат устранять последствия ливня и урагана ночью и завтра.