"Только полы помыли": Семьи с детьми не впустили в Дом народного единства во время урагана

В Нижнем Новгороде сотрудники Дома народного единства не впустили родителей с маленькими детьми внутрь здания во время грозы. Об этом пишет портал NN.ru.

Уточняется, что гроза сопровождалась ливнем и ураганным ветром. Гулявшие в парке родители с детьми в возрасте от года до десяти лет спрятались под крышей здания Дома народного единства и стояли там час, промокая под дождём. Полностью укрыться от непогоды там было невозможно.

На просьбу впустить их хотя бы на порог здания уборщица сказала, что только помыла полы. А охранник закрыл дверь на ключ и выключил свет.

Информация об этом скандале вызвала резонанс и дошла до руководителя Дома народного единства. Он провёл служебную проверку, после которой не впустивший людей охранник был отстранён от работы. В администрации учреждения считают, что мужчине просто нужно было согласовать вопрос с руководством — и тогда инцидента удалось бы избежать.

"Охранник, позволивший себе подобное поведение по отношению к жителям, не будет работать в доме. Отметим, что охранник не является штатным сотрудником", — сказали в пресс-службе дома.