Почти 70 детей отравились в лагере на Алтае
В Республике Алтай 67 детей отравились в лагере "Горный орлёнок"
Работа сотрудников СК РФ в лагере "Горный орлёнок" в Республике Алтай, где отравились 67 детей. Обложка © t.me / sledcom04
В Республике Алтай почти 70 детей отравились в детском лагере "Горный орлёнок", который находится на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"В прокуратуру поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный орлёнок", — говорится в сообщении надзорного органа.
Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем детям оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря. По данным регионального СК, с признаками кишечного заболевания дети обращались с 26 по 29 июля. Отравились дети в возрасте с семи до 17 лет, их состояние удовлетворительное. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Тамбове 17 человек госпитализированы с отравлением после заказа роллов, пиццы и лапши. Среди пострадавших есть дети.