Почти 70 детей отравились в лагере на Алтае

В Республике Алтай почти 70 детей отравились в детском лагере "Горный орлёнок", который находится на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В прокуратуру поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный орлёнок", — говорится в сообщении надзорного органа.

Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем детям оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря. По данным регионального СК, с признаками кишечного заболевания дети обращались с 26 по 29 июля. Отравились дети в возрасте с семи до 17 лет, их состояние удовлетворительное. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".