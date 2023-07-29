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29 июля, 13:23

Почти 70 детей отравились в лагере на Алтае

В Республике Алтай 67 детей отравились в лагере "Горный орлёнок"

<p>Работа сотрудников СК РФ в лагере "Горный орлёнок" в Республике Алтай, где отравились 67 детей. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sledcom04/1724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sledcom04</a></p>

Работа сотрудников СК РФ в лагере "Горный орлёнок" в Республике Алтай, где отравились 67 детей. Обложка © t.me / sledcom04

В Республике Алтай почти 70 детей отравились в детском лагере "Горный орлёнок", который находится на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В прокуратуру поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере "Горный орлёнок", — говорится в сообщении надзорного органа.

Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем детям оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря. По данным регионального СК, с признаками кишечного заболевания дети обращались с 26 по 29 июля. Отравились дети в возрасте с семи до 17 лет, их состояние удовлетворительное. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В Красногорске до 34 человек выросло число госпитализированных после отравления

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Иван Косицын
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