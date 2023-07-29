В Красногорске до 34 человек выросло число госпитализированных после отравления

Число госпитализированных после отравления в Красногорске увеличилось до 34 человек. Об этом заявили в Минздраве Подмосковья. По данным ведомства, сейчас состояние пациентов средней степени тяжести, оно оценивается как стабильное.

"В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находится 34 пациента. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объёме", — сообщили в министерстве.

Между тем управление Роспотребнадзора по Московской области после жалоб от сотрудников ГК "Союзснаб" начало расследование по факту распространения кишечной инфекции. В ведомстве отметили, что за медпомощью в общей сложности обратилось 38 человек.