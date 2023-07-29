Регион

Уведомления отключены

29 июля, 09:36

В Красногорске до 34 человек выросло число госпитализированных после отравления

Число госпитализированных после отравления в Красногорске увеличилось до 34 человек. Об этом заявили в Минздраве Подмосковья. По данным ведомства, сейчас состояние пациентов средней степени тяжести, оно оценивается как стабильное.

"В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находится 34 пациента. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объёме", — сообщили в министерстве.

Между тем управление Роспотребнадзора по Московской области после жалоб от сотрудников ГК "Союзснаб" начало расследование по факту распространения кишечной инфекции. В ведомстве отметили, что за медпомощью в общей сложности обратилось 38 человек.

Четверо детей и 13 взрослых отравились едой из популярного суши-бара в Тамбове

Четверо детей и 13 взрослых отравились едой из популярного суши-бара в Тамбове

Лайф напоминает, что в Красногорске работники предприятия попали в больницу с отравлением. Они почувствовали недомогание после обеда в столовой. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров