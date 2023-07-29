В Подмосковье 29 рабочих отравились после того, как поели в столовой

В подмосковном Красногорске 29 работников предприятия госпитализированы с отравлением. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приёма пищи в рабочей столовой. Угрозы их жизням нет. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.

Вместе с тем следователи уже возбудили уголовное дело по факту отравления людей. Оно заведено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".