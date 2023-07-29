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29 июля, 08:37

В Подмосковье 29 рабочих отравились после того, как поели в столовой

В Красногорске 29 человек госпитализированы с отравлением после обеда в столовой

В подмосковном Красногорске 29 работников предприятия госпитализированы с отравлением. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации надзорного органа, все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приёма пищи в рабочей столовой. Угрозы их жизням нет. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.

Вместе с тем следователи уже возбудили уголовное дело по факту отравления людей. Оно заведено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В Приморье четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим

В Приморье четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим

Ранее сообщалось, что в Тамбове 17 человек, среди которых четыре ребёнка, госпитализированы с отравлением после заказа роллов, пиццы и лапши в заведении "Суши даром".

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Иван Косицын
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