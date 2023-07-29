В Подмосковье 29 рабочих отравились после того, как поели в столовой
В Красногорске 29 человек госпитализированы с отравлением после обеда в столовой
В подмосковном Красногорске 29 работников предприятия госпитализированы с отравлением. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации надзорного органа, все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приёма пищи в рабочей столовой. Угрозы их жизням нет. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания.
Вместе с тем следователи уже возбудили уголовное дело по факту отравления людей. Оно заведено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что в Тамбове 17 человек, среди которых четыре ребёнка, госпитализированы с отравлением после заказа роллов, пиццы и лапши в заведении "Суши даром".
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин