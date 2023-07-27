Регион

Уведомления отключены

27 июля, 15:19

Четверо детей и 13 взрослых отравились едой из популярного суши-бара в Тамбове

Семнадцать человек отравились едой из заведения "Суши даром" в Тамбове

<p>Заведение "Суши даром". Фото © VK / <a href="https://vk.com/public281829?w=wall-281829_31290" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RZN News</a></p>

Заведение "Суши даром". Фото © VK / RZN News

В Тамбове семнадцать человек, среди которых четыре ребёнка, госпитализированы с отравлением после заказа роллов, пиццы и лапши в заведении "Суши даром", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию без уточнения числа пострадавших.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводится эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований", — пишет ведомство.

В отношении владельца "Суши даром" возбуждено административное дело, материалы переданы в суд, деятельность общепита приостановлена. Взяты пробы готовой продукции, используемого сырья и полуфабрикатов. Их отправили на лабораторные исследования. Предполагаемых пострадавших может быть больше, о состоянии госпитализированных не сообщается. Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль ход расследования и выяснение причин случившегося.

В детских садах Орска массово отравились воспитанники

В детских садах Орска массово отравились воспитанники

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске отравились сразу несколько местных жителей. Все они перекусывали в кафе быстрого питания "Хорошее место". Жители обратились в Роспотребнадзор.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Тамбовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров