Четверо детей и 13 взрослых отравились едой из популярного суши-бара в Тамбове

В Тамбове семнадцать человек, среди которых четыре ребёнка, госпитализированы с отравлением после заказа роллов, пиццы и лапши в заведении "Суши даром", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию без уточнения числа пострадавших.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проводится эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований", — пишет ведомство.

В отношении владельца "Суши даром" возбуждено административное дело, материалы переданы в суд, деятельность общепита приостановлена. Взяты пробы готовой продукции, используемого сырья и полуфабрикатов. Их отправили на лабораторные исследования. Предполагаемых пострадавших может быть больше, о состоянии госпитализированных не сообщается. Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль ход расследования и выяснение причин случившегося.