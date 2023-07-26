В Приморье четыре ребёнка попали в больницу с признаками отравления горючим

В Приморском крае за две недели четверо детей были госпитализированы с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжёлое", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минздраве уточнили, что в результате попадания жидкостей в организм у человека возникает рвота, интоксикация и тяжёлые повреждения органов. При этом, если самостоятельно попытаться спровоцировать рвотный рефлекс или промыть желудок, дыхательные пути могут быть повреждены, а яд попадёт в лёгкие. После этого может развиться липоидная пневмония, которая протекает крайне тяжело и в некоторых случаях приводит даже к летальному исходу.