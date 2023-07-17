Регион

Уведомления отключены

17 июля, 09:52
11956

Звезда фильма "Все умрут, а я останусь" отравилась таблетками

Актрису Ольгу Шувалову госпитализировали после отравления таблетками

<p>Актриса Ольга Шувалова. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) / shuvalushka</p>

Актриса Ольга Шувалова. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) / shuvalushka

Актриса Ольга Шувалова, известная зрителям по драматическому фильму "Все умрут, а я останусь" и клипу рок-музыканта Вячеслава Бутусова "Девушка по городу", экстренно госпитализирована в Москве после отравления таблетками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Врачи борются за жизнь 37-летней артистки. Подробности случившегося выясняются. В деле разбираются полицейские. Шувалова также играла в таких картинах, как "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей" и "Спецназ".

Актрисе Татьяне Васильевой рассказали о лучшем лечении при отолитиазе

Актрисе Татьяне Васильевой рассказали о лучшем лечении при отолитиазе

Ранее Лайф писал, что у ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова диагностировали катаракту и глаукому. По словам 86-летнего учёного, проблемы с глазами у него начались ещё в январе этого года.

Никита Осипов
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров