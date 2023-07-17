Звезда фильма "Все умрут, а я останусь" отравилась таблетками
Актрису Ольгу Шувалову госпитализировали после отравления таблетками
Актриса Ольга Шувалова. Обложка © Instagram (заблокирован в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) / shuvalushka
Актриса Ольга Шувалова, известная зрителям по драматическому фильму "Все умрут, а я останусь" и клипу рок-музыканта Вячеслава Бутусова "Девушка по городу", экстренно госпитализирована в Москве после отравления таблетками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Врачи борются за жизнь 37-летней артистки. Подробности случившегося выясняются. В деле разбираются полицейские. Шувалова также играла в таких картинах, как "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей" и "Спецназ".
Ранее Лайф писал, что у ведущего телепрограммы "В мире животных" Николая Дроздова диагностировали катаракту и глаукому. По словам 86-летнего учёного, проблемы с глазами у него начались ещё в январе этого года.