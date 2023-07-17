Звезда фильма "Все умрут, а я останусь" отравилась таблетками

Актриса Ольга Шувалова, известная зрителям по драматическому фильму "Все умрут, а я останусь" и клипу рок-музыканта Вячеслава Бутусова "Девушка по городу", экстренно госпитализирована в Москве после отравления таблетками. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Врачи борются за жизнь 37-летней артистки. Подробности случившегося выясняются. В деле разбираются полицейские. Шувалова также играла в таких картинах, как "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей" и "Спецназ".