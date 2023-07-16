Актрисе Татьяне Васильевой рассказали о лучшем лечении при отолитиазе

Причиной плохого самочувствия актрисы Татьяны Васильевой назвали так называемые камни в ушах. Подробнее о том, что это такое и представляет ли болезнь опасность, рассказал профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий. Оказалось, что они не создают угрозу для жизни, но вызывают головокружение.

"Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие. Камни в ухе — это вульгарное название. Правильное — отолитиаз", — напомнил врач в беседе с kp.ru.

У человека во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, представляющий собой наполненный жидкостью лабиринт со сложным устройством, объяснил профессор. В ушах есть специальные волосковые клетки, обеспечивающие равновесие, они двигаются вместе с мембраной. Когда голова поворачивается или наклоняется, эти клеточки тоже приходят в движение, что позволяет чувствовать изменения позы тела, даже когда глаза закрыты веками. Сложности появляются, когда отолиты — маленькие кристаллики кальция — перестают двигаться в жидкости как положено. Именно отолиты и есть те самые "камни" из названия болезни.