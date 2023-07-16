Актрисе Татьяне Васильевой рассказали о лучшем лечении при отолитиазе
Врач Русецкий оценил опасность найденных в ушах актрисы Васильевой "камней"
Актриса Татьяна Васильева. Фото © YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Причиной плохого самочувствия актрисы Татьяны Васильевой назвали так называемые камни в ушах. Подробнее о том, что это такое и представляет ли болезнь опасность, рассказал профессор, доктор наук, врач-оториноларинголог Юрий Русецкий. Оказалось, что они не создают угрозу для жизни, но вызывают головокружение.
"Ухо — орган, ответственный не только за слух, но и за равновесие. Камни в ухе — это вульгарное название. Правильное — отолитиаз", — напомнил врач в беседе с kp.ru.
У человека во внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, представляющий собой наполненный жидкостью лабиринт со сложным устройством, объяснил профессор. В ушах есть специальные волосковые клетки, обеспечивающие равновесие, они двигаются вместе с мембраной. Когда голова поворачивается или наклоняется, эти клеточки тоже приходят в движение, что позволяет чувствовать изменения позы тела, даже когда глаза закрыты веками. Сложности появляются, когда отолиты — маленькие кристаллики кальция — перестают двигаться в жидкости как положено. Именно отолиты и есть те самые "камни" из названия болезни.
При появлении отолитов в мембране она начинает двигаться даже в неподвижном состоянии тела, а при активных перемещениях мембрана начинает смещаться значительно сильнее положенного, уточнил оториноларинголог. Именно это становится причиной головокружения. В таких случаях требуется обращаться в отоневрологу. Вернуть в исходное положение "уплывшие" отолиты можно с помощью специальных упражнений, которые включают в себя повороты головы. Такая методика зарекомендовала себя высокоэффективной, подытожил Русецкий.
Напомним, о госпитализации Татьяны Васильевой стало известно утром 14 июля. Тогда уточнялось, что у неё диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Речь идёт о состоянии, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в частности ведущих к головному мозгу. Позже появилась информация о том, что у актрисы обнаружили атеросклероз и перевели в палату интенсивной терапии. А директор Васильевой поспешила заверить, что артистка "в порядке".