Врач объяснила, чем грозит звон в ушах

В большинстве случаев звон или шум в ушах вызывают неинфекционные заболевания. Об этом сообщила врач-отоларинголог Наталия Сергеева.

"Нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит или сенсоневральная тугоухость — это неинфекционное заболевание уха. При его течении ухудшается звуковосприятие, так как страдает слуховой нерв", — объяснила медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Иногда вместе со звоном в ушах появляется головокружение, а также развивается острая и подострая нейросенсорная тугоухость. Если возникли такие симптомы, необходимо обратиться к врачу-лору, который проведёт диагностику и необходимую терапию.

Наталия Сергеева назвала категории людей, для которых такой недуг наиболее распространён: возрастные граждане;

пациенты, имеющие проблемы с кровообращением;

лица, страдающие от атеросклероза;

граждане находящиеся под постоянным вредным воздействием громких звуков или, например, работающие на шумных производствах.