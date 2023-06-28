Врач объяснила, чем грозит звон в ушах
Отоларинголог Сергеева: Самая частая причина звона в ушах — кохлеарный неврит
В большинстве случаев звон или шум в ушах вызывают неинфекционные заболевания. Об этом сообщила врач-отоларинголог Наталия Сергеева.
"Нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит или сенсоневральная тугоухость — это неинфекционное заболевание уха. При его течении ухудшается звуковосприятие, так как страдает слуховой нерв", — объяснила медик в беседе с "Вечерней Москвой".
Иногда вместе со звоном в ушах появляется головокружение, а также развивается острая и подострая нейросенсорная тугоухость. Если возникли такие симптомы, необходимо обратиться к врачу-лору, который проведёт диагностику и необходимую терапию.
Наталия Сергеева назвала категории людей, для которых такой недуг наиболее распространён:
- возрастные граждане;
- пациенты, имеющие проблемы с кровообращением;
- лица, страдающие от атеросклероза;
- граждане находящиеся под постоянным вредным воздействием громких звуков или, например, работающие на шумных производствах.
Немало разных факторов влияет на снижение остроты слуха, и на его потерю — в худшем случае. Лор поделилась самыми действенными методами профилактики проблем со слухом и рассказала, что позаботиться о своих ушах никогда не поздно.
freepik