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28 июня, 15:54

Врач объяснила, чем грозит звон в ушах

Отоларинголог Сергеева: Самая частая причина звона в ушах — кохлеарный неврит

В большинстве случаев звон или шум в ушах вызывают неинфекционные заболевания. Об этом сообщила врач-отоларинголог Наталия Сергеева.

"Нейросенсорная тугоухость, кохлеарный неврит или сенсоневральная тугоухость — это неинфекционное заболевание уха. При его течении ухудшается звуковосприятие, так как страдает слуховой нерв", — объяснила медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Иногда вместе со звоном в ушах появляется головокружение, а также развивается острая и подострая нейросенсорная тугоухость. Если возникли такие симптомы, необходимо обратиться к врачу-лору, который проведёт диагностику и необходимую терапию.

Наталия Сергеева назвала категории людей, для которых такой недуг наиболее распространён:

  • возрастные граждане;
  • пациенты, имеющие проблемы с кровообращением;
  • лица, страдающие от атеросклероза;
  • граждане находящиеся под постоянным вредным воздействием громких звуков или, например, работающие на шумных производствах.
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Немало разных факторов влияет на снижение остроты слуха, и на его потерю — в худшем случае. Лор поделилась самыми действенными методами профилактики проблем со слухом и рассказала, что позаботиться о своих ушах никогда не поздно.

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Юрий Лысенко
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