Отоларинголог назвала 5 правил для предотвращения потери слуха

К снижению остроты слуха или его полной потере могут приводить разные факторы, но позаботиться о нём никогда не поздно. О методах профилактики рассказала Лайфу врач-отоларинголог многопрофильной клиники "БалтМед" Александра Найдёнова.

Потеря слуха происходит из-за нарушения в звукопроводящем или в звуковоспринимающем аппарате органа. Чтобы обезопасить первый, нужно один раз в год делать осмотр. Врач очистит ухо от серных масс, осмотрит барабанную перепонку, а также проверит на наличие острых и хронических заболеваний среднего и наружного уха.

"Также необходимо своевременно обращаться за помощью при острых респираторных заболеваниях, ведь неправильное лечение и отсутствие контроля лечения могут привести к осложнениям в среднем ухе", — добавила доктор.

Что касается звуковоспринимающего аппарата, его восстановить будет сложнее. Для профилактики необходимо контролировать уровень шума, то есть не допускать максимальной громкости, предупредила Найдёнова.

"Спорт, правильное питание и отказ от вредных привычек, снижение стресса и непосильных нагрузок также является профилактикой ухудшения слуха. И самое главное — своевременное обращение к врачу! После ряда безболезненных диагностических манипуляций можно будет определить причину и дать дальнейший прогноз", — подчеркнула лор.