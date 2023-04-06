Врач рассказал, чем точно не стоит чистить уши

Многие люди используют ватные палочки при чистке ушей неправильно, убирать ими серу может быть опасно. Как правильно чистить слуховой орган и нужно ли это делать вообще, в беседе с kp.ru рассказал лор-хирург Константин Добрецов.

Здоровому человеку специально чистить уши не нужно. Достаточно держать в чистоте ушную раковину, а убирать серу из слухового прохода самостоятельно врачи не советуют, так как она защищает уши от бактерий и пыли и поддерживает оптимальную влажность в наружном слуховом проходе.

"В коже наружного слухового прохода имеются специальные церуминозные железы. Секрет, который они вырабатывают, смешивается с кожным салом и мёртвыми клетками эпидермиса и образует ушную серу. Сера выполняет ряд важных функций, вырабатывается чаще всего в нужном количестве и удаляется самостоятельно при жевании", — пояснил специалист.

По словам Добрецова, взрослые в целом могут не чистить уши. У здоровых людей излишки ушной серы удаляются естественным путём: при жевании она проталкивается наружу и выводится из слухового прохода. Проблемы с самоочищением могут быть у людей, склонных к гиперсекреции серы и у обладателей узкого слухового прохода. В этих случаях действительно может потребоваться дополнительная чистка ушей.

Универсального средства для чистки ушей не существует. Самый популярный вариант — ватные палочки, которыми следует пройтись только по ушной раковине, не углубляясь в слуховой проход. Также мыть уши можно просто пальцем, ватным диском или уголком полотенца. Категорически нельзя использовать спички, зубочистки или другие острые предметы. Они травмируют кожу слухового прохода, в результате бактерии и грибы проникают в повреждённые ткани и вызывают воспаление — отит.