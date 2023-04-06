Врач рассказал, чем точно не стоит чистить уши
Врач Добрецов заявил, что чистить уши от серы совсем не обязательно
Многие люди используют ватные палочки при чистке ушей неправильно, убирать ими серу может быть опасно. Как правильно чистить слуховой орган и нужно ли это делать вообще, в беседе с kp.ru рассказал лор-хирург Константин Добрецов.
Здоровому человеку специально чистить уши не нужно. Достаточно держать в чистоте ушную раковину, а убирать серу из слухового прохода самостоятельно врачи не советуют, так как она защищает уши от бактерий и пыли и поддерживает оптимальную влажность в наружном слуховом проходе.
"В коже наружного слухового прохода имеются специальные церуминозные железы. Секрет, который они вырабатывают, смешивается с кожным салом и мёртвыми клетками эпидермиса и образует ушную серу. Сера выполняет ряд важных функций, вырабатывается чаще всего в нужном количестве и удаляется самостоятельно при жевании", — пояснил специалист.
По словам Добрецова, взрослые в целом могут не чистить уши. У здоровых людей излишки ушной серы удаляются естественным путём: при жевании она проталкивается наружу и выводится из слухового прохода. Проблемы с самоочищением могут быть у людей, склонных к гиперсекреции серы и у обладателей узкого слухового прохода. В этих случаях действительно может потребоваться дополнительная чистка ушей.
Универсального средства для чистки ушей не существует. Самый популярный вариант — ватные палочки, которыми следует пройтись только по ушной раковине, не углубляясь в слуховой проход. Также мыть уши можно просто пальцем, ватным диском или уголком полотенца. Категорически нельзя использовать спички, зубочистки или другие острые предметы. Они травмируют кожу слухового прохода, в результате бактерии и грибы проникают в повреждённые ткани и вызывают воспаление — отит.
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