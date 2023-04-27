Не лезть внутрь!: Лор назвала три главных правила ухода за ушами

Ухо представляет собой дырку, коих в организме человека в зависимости от пола разное количество. Как ухаживать за ушами, в беседе с Лайфом рассказала врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "БалтМед" медицинского центра "Проект здоровья" Александра Найдёнова.

"Такой простой вопрос, который мы всё время усложняем. Итак, ухо представляет собой дырку, да-да, дырку. Таких в нашем организме в зависимости от пола разное количество. Как мы ухаживаем за дырками? Внутрь ни в коем случае не лезем, только обрабатываем наружно", — отметила врач.

По словам доктора, есть три правила:

В душе моем только ушную раковину. После душа обрабатываем её сухим полотенцем. Если в ухе есть ощущение воды, можно поднять ухо за кончик и отвести его назад, наклонив голову, — вода вытечет за счёт выравнивания слухового прохода. Также можно вставить ватку на 15 минут, чтобы она впитала излишки или просто посушить ухо феном.

Медик добавила, что существуют капли для профилактики повышенного пробкообразования, но призвала обратить внимание, что речь идёт именно о повышенном. Перед их покупкой следует посоветоваться с доктором, чтобы не тратить деньги "в пустоту", подчеркнула оториноларинголог.