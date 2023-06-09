Отоларинголог объяснила, почему храп нужно обязательно лечить

В большинстве случаев храп вредит не тому, кто храпит, а людям, которые спят с этим человеком в одной комнате. Однако для некоторых он и правда может представлять большую опасность, предупредила в беседе с Лайфом отоларинголог и кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.

Отоларинголог Наталия Сергеева объяснила, почему лечение храпа обязательно. Фото © Предоставлено LIFE

"Речь идёт о храпе, который сопровождается задержками дыхания, — апноэ. В этом случае во время сна дыхательные пути полностью спадают, что делает невозможным поступление кислорода к мозгу, другим органам и тканям. Эта задержка может длиться секунды или несколько минут, пока человек не проснётся и не сделает полноценный вдох", — объяснила врач.

Эпизоды апноэ не проходят бесследно для здоровья: повышается давление, развивается аритмия, увеличивается риск развития инсульта, инфаркта и внезапной сердечной смерти. При этом сам человек может и не замечать своего храпа. Насторожиться и пройти обследование стоит, если вас стали беспокоить сильная сонливость, недосып, головные боли, ночная потливость и немотивированное увеличение веса.

"Бороться с храпом можно разными способами, всё зависит от причин, по которым храп появился. Именно поэтому с проблемой храпа нужно обращаться к врачу, чтобы он провёл комплексное обследование и подобрал наиболее адекватную терапию", — рассказала медик.

Так, в одних случаях будет достаточно поменять подушку или положение во время сна, а в других — понадобится в течение нескольких месяцев делать специальные упражнения, которые помогут укрепить тонус верхнего нёба. Порой же сработает только операция. Однако в некоторых сложных случаях, когда эпизоды апноэ происходят довольно часто, хирургическое вмешательство не поможет, а скорее навредит. Тогда требуется длительное аппаратное лечение, пояснила Сергеева.